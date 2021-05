Caen ne pouvait plus compter que sur un petit miracle pour sauver sa tête en Ligue 2. 19e avant le multiplex de la dernière journée ce samedi, les Normands ont offert à une soirée déjà rocambolesque un dénouement complètement fou. Sur un penalty transformé à la dernière journée par Benjamin Jeannot, le Stade Malherbe a battu Clermont (2-1) pour terminer 17e à la différence de buts. Les Clermontois se consoleront volontiers puisqu'ils découvriront la Ligue 1 pour la première fois de leur histoire la saison prochaine. Toulouse (3e) n'a pu faire mieux qu'un match nul à Dunkerque (3-3), tandis que Grenoble et le Paris FC se retrouveront dès mardi pour retrouver le TFC en barrages. Battu par Guingamp (0-2), Niort récupère la place de 18e de Caen et fera face à Villefranche Beaujolais pour rester dans l'antichambre.

