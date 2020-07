Un football et un masque (coronavirus)

LIGUE 2 - Comme un joueur des Chamois Niortais a été testé positif au coronavirus, le club des Deux-Sèvres ne disputera pas son match amical, qui devait se tenir vendredi contre Orléans.

Le match amical devant opposer vendredi Niort à Orléans a été annulé en raison d'un cas positif au Covid-19 détecté dans l'effectif des Chamois, a annoncé jeudi le club de Ligue 2. "Comme le veut le protocole, du fait du délai trop court pour réaliser l'ensemble des tests, la rencontre doit être annulée", ont tweeté les Chamois.

Cette rencontre opposant Niort, 18e de L2, et Orléans, 20e et relégué depuis en National, devait se dérouler vendredi à 18h à Nieuil l'Espoir dans la Vienne. Niort, désormais entraîné par Sébastien Desabre, a programmé deux autres matches de préparation contre Châteauroux le 22 juillet à Poitiers et contre Laval le 25 juillet à Bressuire

