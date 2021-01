Mais le meilleur buteur de L2, Mickaël Le Bihan, auteur de sa 14e réalisation et d'une passe décisive samedi, a manqué le penalty du 3-0 (61e). Un loupé qui a permis aux Isérois de continuer à y croire. Le GF38 a concrétisé un temps fort par un but de l'entrant Achille Anani, à la réception d'un centre à ras-de-terre du latéral gauche Jérôme Mombris (79e). Puis le carton rouge express de l'attaquant bourguignon Aly Ndom (85e), deux minutes après son entrée, a galvanisé les Grenoblois malgré la sortie sur blessure de leur attaquant David Henen, touché à la cheville.

Auxerre avait pourtant commencé le match idéalement avec Mickaël Le Bihan, débloquant son compteur coincé depuis quatre matches d'un crochet enchaîné d'une lourde frappe en lucarne, du gauche et qui plus est dans un angle fermé. Après la pause, il a encore été à l'origine du but du break: lancé dans la profondeur, il a fixé le gardien pour décaler au dernier moment Hamza Sakhi d'une louche (50e).