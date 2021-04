Troyes a fait un pas supplémentaire vers l'élite. Les Aubois ont conforté leur première place au classement de la Ligue 2 en s'imposant devant Caen (1-0) samedi. Les joueurs de Laurent Battles totalisent désormais 65 points et ont mis la pression sur leurs poursuivants. Ils devancent désormais Clermont, accroché par le Havre (1-1), de cinq longueurs, tandis que Toulouse, qui accueille Châteauroux dans la soirée, est provisoirement relégué à six points.

Malmenée durant la première demi-heure par une équipe normande séduisante mais maladroite, les Troyens ont ouvert le score avec beaucoup de réussite sur leur première occasion: au terme d'une belle action collective, Dingomé a décoché une frappe lointaine qui a été détournée par Anthony Weber et a trompé Rémy Riou (1-0, 31e).

Auparavant, le gardien champenois Gauthier Gallon avait sauvé les siens en bloquant un coup franc de Jessy Pi (24e) et surtout en repoussant une tentative involontaire de son coéquipier Karim Azamoum (28e). Et Caleb Zady Sery, au terme d'un superbe rush, avait manqué sa frappe en position idéale (25e). Après avoir marqué, les Aubois ont repris le contrôle des opérations et ont mis Riou à contribution, à l'image de ces deux tentatives lointaines d'Umut Bozok (45e, 45e+1).

Clermont n'enchaîne pas

En seconde période, l'Estac a poursuivi sa domination mais Malherbe n'a jamais abdiqué et s'est montré dangereux, notamment sur coups de pied arrêtés. La plus belle occasion a toutefois été troyenne avec un tir de Yoann Salmier que Nicholas Gioacchini a repoussé sur sa ligne (84e).

Dans le même temps, Clermont a fait une mauvaise opération en concédant le nul à domicile face au HAC (1-1). Trois jours après s'être emparés de la deuxième place, synonyme de montée en L1, en surclassant Amiens (3-0) en match en retard, les Auvergnats n'ont pas réussi à enchaîner. Menés après un but de Jamal Thiaré (17e), les Clermontois ont tout de même réussi à arracher un point grâce à Jordan Tell (71e).

