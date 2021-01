Chambly et Nort ont terminé dos à dos en match en retard de la 20e journée de Ligue 2. Les Chamois ont ouvert la marque à la 29e minute par le défenseur central Bryan Passi (23 ans). Le fils de l'ancien professionnel Franck Passi, pour son premier but de la saison, a repris victorieusement au second poteau un coup franc tiré de la droite par Valentin Jacob et dévié de la tête par Olivier Kemen (29e).