Guimgamp respire. Plus entreprenant, le club breton a battu Auxerre (2-0), lundi soir, au Roudourou en clôture de la 7e journée de L2: une bouffée d'oxygène pour l'En Avant qui, de 17e au bord de la zone de relégation avant ce match, bondit au 9e rang au classement. Les Auxerrois, eux, restent dans la seconde moitié du tableau, et rétrogradent même à la 13e position.

Au cours d'une première période où les acteurs ont eu du mal à se libérer, les Guingampais se sont montré les plus dangereux, avec Brian Pelé dans presque tous les bons coups.

Cinq mois et 230 euros : Robinho signe un (tout) petit contrat à Santos

Dès le début de la seconde période, les hommes de Mehmet Bazadarevic se sont lancé à l'assaut du but de l'AJA, et ont enfin vu leurs efforts récompensés à l'heure de jeu, sur un magnifique but de Pelé. Celui-ci, à la réception côté droit d'une passe en profondeur de Rogail dans le bon tempo, a enroulé du gauche son ballon qui est allé se ficher dans la lucarne opposée des buts gardés par Léon (1-0, 59e).