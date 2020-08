LIGUE 2 - Grâce à un doublé de sa nouvelle recrue Levi Lumeka (78e et 90+1e), Troyes a réussi son entrée en matière lundi soir en Ligue 2 face au Havre (2-0), qui a fini le match à neuf après les expulsions d'Ertugrul Ersoy et Jean-Pascal Fontaine.

Les Troyens ont dominé les Havrais lundi (2-0) lors du dernier match de la première journée de Ligue 2, considéré comme le choc de cette rentrée, au stade de l'Aube à Troyes. Après une entame plutôt dominée par les Champenois, la première période a été globalement équilibrée. Au retour des vestiaires, les deux équipes ont accéléré et la deuxième période a basculé en quelques minutes. D'abord à la 53e quand le défenseur havrais Ertugrul Ersoy a taclé par derrière Yoann Touzghar dans la moitié de terrain de l'ESTAC. Carton rouge et exclusion pour l'international turc.

Puis à la 61e lorsque le capitaine havrais Jean-Pascal Fontaine a pris un deuxième jaune pour un tacle qui semblait pourtant régulier. Résultat, Le Havre s'est retrouvé à 9 contre 11. Tous matches confondus, 6 cartons rouges ont donc été distribués lors de cette 1ere journée du championnat 2020-21, un record pour une journée inaugurale sur les 10 dernières saisons. A moins d'un quart d'heure de la fin, les hommes de Paul Le Guen ont fini par craquer : sur un centre venu de la gauche, Yoann Touzghar a dévié de la tête pour Levi Lumeka, entré à la 58e, qui a ouvert le score au second poteau (78e).

L'ailier anglais, arrivé cet été de Varzim (D2 portugaise), s'est même offert un doublé à la 91e, seul face à Mathieu Gorgelin, le gardien havrais. Troyes a donc fait la bonne affaire du soir et s'installe parmi les neuf équipes ayant pris trois points lors de cette 1ere journée. Mais les deux formations restent de sérieuses candidates à la montée en L1. Au moment de l'arrêt des compétitions pour cause de pandémie de coronavirus, en mars, l'ESTAC était 4e du championnat de Ligue 2 et le HAC 6e.

Le Troyen Florian Tardieu opposé au Havrais Victor Lekhal. Crédit: Getty Images

