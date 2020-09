Après plus de dix ans à la tête de l'ESTAC, Daniel Masoni a décidé de passer officiellement la main. Et pas à n'importe qui. Dans un communiqué officiel, Troyes a en effet confirmé le rachat de la part du City Football Group Limited, soit le propriétaire de New York City, Melbourne City et surtout Manchester City. Le groupe, qui a longtemps négocié le rachat de l'AS Nancy-Lorraine, a finalement décidé de miser sur le club troyen.

"Il s'agit d'une étape importante pour le City Football Group"

"Le City Football Group correspond au profil d’investisseur que je souhaitais pour assurer une évolution significative du club, bénéficiant de bases saines et solides si bien économiquement que structurellement, a réagi Masoni. Le profil du repreneur permet aussi de garantir une continuité dans les valeurs qui animent le club et dans son organisation, avec la confiance dans les hommes déjà en place (...) Le City Football Group est par ailleurs un acteur majeur du football sur le plan international, qui bénéficie d’un vrai savoir-faire dans la reprise et le développement de clubs de football professionnel."

"Après l’approbation de la DNCG, le City Football Group a annoncé aujourd'hui l’acquisition de son dixième club, l'Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), club français évoluant en Ligue 2. Cette nouvelle étape confirme l'investissement et l'expansion continus du CFG dans le football mondial et sa stratégie de développement des clubs, des joueurs et des académies, ainsi que le partage de connaissances entre eux", a quant à lui réagi le City Football Groupe. Avec un message du directeur général Ferran Soriano : "Nous nous intéressons au football français depuis un certain temps et nous admirons depuis longtemps l'ESTAC. Nous sommes donc ravis d'avoir réalisé l'acquisition de notre dixième club et d'avoir une présence permanente en France. Il s'agit d'une étape importante pour le City Football Group, qui prouve que notre modèle continue de s'adapter et de se développer dans un laps de temps relativement court."

