Le HAC poursuit sa série de rencontres sans victoire. Lundi, le club normand n'a pas pu faire mieux qu'un troisième match nul consécutif, cette fois contre Clermont (0-0) lors de la 15e journée de Ligue 2. Cela fait désormais six matches que les hommes de Paul Le Guen n'ont plus goûté au succès, après trois défaites et trois nuls.