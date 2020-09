Le Paris FC s'est imposé (2-1) à Amiens lors de la 3e journée de Ligue 2. Les hommes de René Girard se sont fait peur mais ont résisté pour conserver leur première place. Paris a ouvert le score peu avant la mi-temps avec le premier but depuis plus d'un an de Julien Lopez (0-1, 41e) avant de doubler la marque par l'intermédiaire de Moustapha Name(0-2, 57e). Le pénalty transformé de Stiven Mendoza (1-2, 70e) relançait Amiens. Mais malgré de nombreuses tentatives, les Picards n'ont pu égaliser. Avec ce troisième succès consécutif, le Paris FC poursuit son sans-faute.