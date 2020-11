Le Paris FC a poursuivi son rythme de croisière. Le club francilien a conforté sa place en tête de la Ligue 2 en battant Dunkerque (1-0) samedi lors de la 10e journée. Les hommes de René Girard ont creusé l'écart avec leurs poursuivants Troyes et Clermont, tenus en échec par Chambly (2-2) et Guingamp (0-0) et Le Havre, défait à Grenoble (2-1).