Mené au score sur une reprise de volée de Yacine Bammou (13e), le Paris FC a trouvé les ressources nécessaires pour renverser Caen samedi soir. Peu avant la mi-temps, le défenseur central Ousmane Kanté a repris un corner de la tête pour permettre à son équipe de revenir au score (43e) avant que Julien Lopez et Warren Caddy ne parachèvent le score sur deux penalties (50e et 69e). Grâce à ce succès, les Parisiens confortent leur place de leader à cinq points du dauphin troyen.

Avec un jeu attrayant, les Troyens entraînés par Laurent Batles ont de leur côté impressionné face à Ajaccio. Dylan Saint-Louis a ouvert le score (22e) avant que Yoann Touzghar (49e), Terence Baya (63e) et Brandon Domingues (84e) ne participent au festival offensif troyen. Après sa victoire à domicile face à Pau (1-0), Le Havre complète le podium. Invaincu sur sa pelouse depuis presque un an (défaite le 8 novembre dernier face à Châteauroux), Valenciennes s'est fait surprendre au stade du Hainaut face à Clermont (3-1). Auteur du premier triplé de sa carrière (20e s.p, 67e et 86e), Mohamed Bayo a été le bourreau des Nordistes et permet aux Clermontois de se hisser au pied du podium.

Le Bihan en feu

Meilleur buteur du championnat, avec huit réalisations, Mickaël le Bihan n'en fini plus de marquer avec Auxerre. Malgré un penalty manqué, l'attaquant bourguignon (30 ans) s'est montré une nouvelle fois décisif en permettant à son équipe d'obtenir le point du match nul sur la pelouse de Rodez 2-2. Privé de son entraîneur Fabien Mercadal, testé positif au Covid-19, et remplacé par ses adjoints, Dunkerque a enfoncé un peu plus Chambly grâce à un but d'Emeric Dudouit sur penalty (57e).Dernier au classement, les Camblysiens ont subi leur quatrième défaites d'affilée.

Dans les autres rencontres de la soirée, Nancy a dominé Châteauroux (2-1) tandis que Sochaux et Guingamp se sont neutralisés sur un match nul et vierge. Lundi, le match de clôture opposera deux équipes qui étaient encore en Ligue 1 la saison dernière : Amiens et Toulouse, à la Licorne.

