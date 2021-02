Le leader troyen est à portée du TFC. Dans un stade du Hainaut ensoleillé, Valenciennes a ouvert le score dès le premier quart d'heure de jeu (12e) grâce à son meilleur buteur Baptiste Guillaume, servi par Kévin Cabral. L'attaquant de Valenciennes a inscrit son 9e but de la saison. Longtemps dominés par les locaux, les hommes de Laurent Batlles ont su renverser la situation à leur avantage en deuxième période, en marquant 2 buts en moins de dix minutes (Touzghar 63e sur pénalty et Gory 70e). Grâce à son pénalty victorieux, Yoann Touzghar a porté son total à dix buts depuis le début de la saison de Ligue 2.

Le défenseur Eric Vandenabeele a offert l'égalisation à Valenciennes dans le temps additionnel (90e+1). Déjà riche en buts, cette rencontre a été marquée par 3 buts refusés par l'arbitre (2 pour le VAFC et 1 pour l'Estac) et par la sortie sur civière de l'attaquant troyen Lenny Pintor peu avant la demi-heure de jeu. Buteur samedi dernier face à Rodez, le Français semblait souffrir du genou droit. Grâce à ce match nul, Valenciennes rejoint un trio composé d'Amiens (8e), Caen (9e) et Le Havre (10e), tous à 33 points avant de disputer la 26e journée. En tête du classement, Troyes compte 52 unités et pourrait se faire rejoindre samedi soir par Toulouse (49 points), si les Occitans s'imposent à Rodez (19h).