Clermont suit le rythme en tête du classement. Le CF63 a largement dominé Valenciennes, samedi soir, lors de la 27e journée, grâce notamment à un doublé de Jodel Dossou (31e, 55e) et au 16e but de Mohamed Bayo, actuel meilleur buteur de Ligue 2.

Grâce à ce carton, la différence de buts des Auvergnats est passée à +26, contre +21 pour le Téfécé et +18 pour l'ESTAC. Ils ont repris la 2e place du classement à Toulouse. Les Auvergnats ont surtout signé un 9e succès de rang sur leur pelouse de Gabriel-Montpied.

Dans la course aux play-offs, le Paris FC (6e) a profité des faux pas de Grenoble (4e), tenu en échec par Niort (1-1), et d'Auxerre (5e), battu 1 à 0 par Rodez. Les Parisiens reviennent à hauteur de l'AJA, avec 44 points, et pointent à cinq points des Grenoblois.