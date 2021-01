Troyes a battu difficilement Pau (1-0), lors de la 21e journée de Ligue 2 samedi, et a conforté sa première place au classement avec quatre points d'avance sur Clermont, vainqueur d'Auxerre plus tôt dans la journée (1-0).

Toulouse, troisième, pourrait redevenir dauphin lors de son déplacement à Sochaux lundi. L'ESTAC, dans un mauvais soir, a attendu le but tardif de Brandon Domingues (78) contre Pau, désormais dernier du championnat et qui a enchaîné une 6e défaite.

Troyes est désormais suivi aux classement par Clermont. Les Auvergnats ont mis fin à l'invincibilité auxerroise, qui durait depuis 13 matches de championnat (7 victoires, 6 nuls), et étendu la leur à six succès consécutives à domicile.

Une frappe du pied droit de Jodel Dossou, légèrement déviée par Gautier Lloris (13e) a permis à Clermont de marquer le seul but de la rencontre et de récompenser le très bon début de match de son équipe. Les Auxerrois ont été trop imprécis offensivement (2 tirs cadrés sur 9) et le meilleur buteur de Ligue 2 Mickaël Le Bihan (14 buts) a été discret.