L'ESTAC commence l'année du bon pied. Les Troyens, qui s'étaient fait chiper la première place par Grenoble avant la trêve hivernale (2-0), sont venus à bout de Châteauroux (2-0) mardi en deuxième période, grâce à un but contre son camp d'Ibrahim Cissé (77e), puis un but de Pintor à onze contre dix (84e). Grâce à cette victoire, ils ont repris seuls la tête du classement en Ligue 2. En plein chamboulement en coulisses (changement d'entraîneur, retour de Jérôme Leroy comme conseiller, vente à venir), la Berrichonne nage dans le marasme sur le terrain, avec une cinquième défaite en six matches et la dernière place du classement à la clé.

Derrière Troyes, l'autre bonne opération du soir est pour Toulouse, qui a pris la deuxième place grâce à sa victoire face au Paris FC (1-0) sur un but de Spierings. Car Grenoble, de son côté, a subi un cinglant revers sur des buts de Houtondji, Dossou et Bayo à Clermont (3-0) qui revient à un point de son adversaire et du podium. Les Auvergnats ont pris la quatrième place à Auxerre, qui n'a pas su garder son avantage contre Caen (1-1) malgré le troisième but de Régis Dugimont en trois matches et la 7e offrande de Hamza Sakhi, le meilleur passeur du championnat.