Après une première période où les deux équipes ont montré bien trop de précipitation et d'imprécisions (0 tir cadré), Mickaël Le Bihan a ouvert le score (58e, 0-1) pour l'AJA. Le buteur auxerrois, auteur de sa deuxième réalisation de la saison, avait déjà inscrit le but de la victoire contre Troyes lundi (2-1).

Il aurait même pu offrir le break à ses équipiers quelques minutes plus tard (64e) mais le gardien toulousain Maxime Dupé a remporté son duel. Un sauvetage qui a permis aux Toulousains de ne pas s'effondrer... voire les a relancés. D'abord grâce à un penalty provoqué par Dejaegere et transformé par Van den Boomen (69, 1-1). Puis à la 86e minute, un ballon remis en jeu par Aly Ndom dans la surface a atterri dans les pieds de Steven Moreira qui a alors inscrit le deuxième but toulousain. Le TFC a finalement validé sa victoire grâce une dernière réalisation de Healey, en contre, en fin de partie (90+3, 3-1).