Guingamp (18e et barragiste) a résisté à la grosse pression de Toulouse dans la dernière demi-heure pour préserver le match nul (1-1) au stade du Roudourou, lundi en clôture de la 32e journée de Ligue 2. Ce précieux point du nul permet aux hommes de Frédéric Bompard de prendre un peu de marge sur le premier relégable, Chambly, désormais à trois longueurs de la formation bretonne.

Après ce partage des points, le TFC, lui, demeure deuxième, sous la menace désormais de Grenoble, remonté sur le podium grâce à sa victoire sur Caen (3-1) samedi. Dans ce match des extrêmes, entre une équipe toulousaine visant la remontée directe en Ligue 1 et une formation guingampaise qui tente de fuir la zone de relégation, c'est Guingamp qui a tiré le premier : à la 28e minute, Poaty sur le flanc gauche a servi Rodelin dans l'axe, qui a totalement démarqué d'une passe sans contrôle Livolant sur sa droite. Celui-ci avait tout le temps d'ajuster un tir croisé à ras de terre qui trompait Dupé.

Moins de dix minutes plus tard, les Violets ont égalisé : sur un long centre de la gauche de Machado, Poaty, sentant dans son dos un attaquant toulousain, a dévié de la tête le ballon dans les pieds de... Healey, le meilleur buteur toulousain à l'affût, qui a marqué de près. Malgré une grosse domination de Toulouse en seconde période, Guingamp est parvenu à préserver le nul. Depuis trois victoires d'affilée entre la 20e et la 22e journée, Toulouse n'a jamais pu aligner deux victoires de suite. Quant à Guingamp, il n'a remporté qu'un de ses treize derniers matches, et son avenir en Ligue 2 reste très incertain.

