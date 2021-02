Ça se resserre au sommet de la Ligue 2 : le troisième Clermont a battu mardi le leader Troyes (2-1) et se rapproche à quatre points de la tête et à deux de Toulouse, dominé (1-3) par Auxerre. Évoluant sur ses terres pour cette 23e journée, Clermont a pris l'avantage dès la 14e minute : décalé sur la droite du terrain par Jodel Dossou, le défenseur Akim Zedadka a ouvert le score en deux temps, sa première frappe étant repoussée par l'arrière-garde troyenne.

Dans l'autre match phare de la soirée, le TFC a en effet subi la loi d'Auxerre, pris à la gorge par un but de Rémy Dugimont dès la 3e minute. Axel Ngando (41e) et à nouveau Rémy Dugimont (76e) ont fini le travail, de quoi mettre fin à la série de douze matches sans défaite en Ligue 2 de Toulouse. Rhys Healey sur pénalty (90e) a donné au score son allure définitive. Malgré leur nette victoire, les Auxerrois restent cinquièmes, derrière Grenoble qui a battu Guingamp (2-1). Le Paris FC et Niort ont assuré le spectacle et se sont séparés sur le score de 3-3. Les deux derniers, Pau (2-0 contre Amiens) et Châteauroux (4-0 contre Chambly), ont gagné, tandis que Nancy n'a pris qu'un point au Havre (1-1).