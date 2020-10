Le match Valenciennes-Sochaux (0-0) de samedi dernier va laisser des traces chez les deux équipes. Accusé d'avoir mordu le gardien nordiste Jérôme Prior, le Sochalien Ousseynou Thioune a indiqué dimanche, à L'Est Républicain , avoir été victime d'insultes racistes. " Il m’a dit : "casse-toi sale noir "", accuse le milieu de terrain du troisième de L2. Une version totalement contestée par le Valenciennois, qui a porté plainte pour coups et blessures mais aussi pour diffamation.

"On a vu lors de l'affaire story7898665Alvaro-Neymar story.aspxNonequ'il y avait des gens spécialisés pour lire sur les lèvres, ces gens-là feront leur boulot, a expliqué Jérôme Prior à So Foot. Sa morsure, c'est comme un coup de poing, ce sont des choses qui ne devraient pas avoir lieu sur un terrain de foot... Aussi, je n'accepte pas qu'on puisse dire que j'ai tenu des propos comme cela. Ce sont des mensonges, c'est une certaine diffamation, ce n'est pas acceptable... Il m'accuse d'avoir tenu des propos racistes, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas plaisanter, parce que c'est grave. C'est totalement faux, c'est juste incroyable. Ce mec sera puni pour sa morsure."