Les leaders n'arrivent pas à faire le trou. En ouverture de la 11e journée de Ligue 2, Toulouse et Auxerre ont respectivement été tenus en échec par Amiens (0-0) et Nîmes (2-2). L'équipe amiénoises, accrocheuse et habile balle au pied en première période, s'est peu à peu éteinte mais les assauts toulousains n'ont jamais fait mouche dans ce nouveau coup de frein à leur départ canon, cinq jours après la première défaite de la saison du TFC contre Caen (3-2).

Pas assez réalistes, les hommes de Philippe Montanier resteront cependant en tête du championnat quoi qu'il arrive pour ses poursuivants plus tard dans la journée. Amiens, 18e au coup d'envoi, enchaîne un cinquième match nul et prend un bon point contre le leader de Ligue 2 pour recoller à une unité de Dijon et Bastia.

Ligue 2 Toulouse leader souverain, belle opération d'Ajaccio et Sochaux 18/09/2021 À 15:34

Auxerre s'empare de la 2e place

L'AJ Auxerre, troisième avant de recevoir le Nîmes Olympique, est monté sur la deuxième marche à la différence de buts devant Sochaux, qui peut récupérer son fauteuil de dauphin en battant Niort ce samedi à 19h00. Dans un match équilibré, les Bourguignons, qui ont fait le break grâce à Charbonnier après l'ouverture du score d'Autret, ont cru à la victoire pendant toute la deuxième période avant de voir Koné doucher leur optimisme d'un doublé tardif (2-2).

Ligue 2 Charbonnier envoie Auxerre sur le podium, Dijon gagne enfin 11/09/2021 À 19:44