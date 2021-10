Toulouse n'arrive pas à faire le trou. Le TFC, qui a cruellement manqué de réalisme, reste tout de même en tête de Ligue 2 après son match nul et vierge sur la pelouse d'Amiens, qui a résisté aux assauts toulousains dans ce nouveau coup de frein au départ canon du leader, cinq jours après sa première défaite de la saison contre Caen (3-2). Les Amiénois, 18es au coup d'envoi, enchaînent un cinquième match nul et prend un bon point contre le leader du championnat pour recoller à une unité de Dijon et Bastia.

Deuxième, Sochaux a assuré un service minimum à Bonal, se contentant d'un petit but à la 82e contre des Niortais dangereux mais restés muets, pour reprendre la deuxième place à Auxerre, et se rapprocher à un point de la tête du championnat. Juste derrière, contre Nîmes, l'AJA a longtemps cru à la victoire, menant 2-0 dès la 48e minute, avant de voir l'attaquant gardois Koné doucher leur optimisme d'un doublé tardif (75e, 90e) pour rester à la dernière marche du podium.

Valenciennes et Quevilly assurent

Belle performance valenciennoise contre Caen (2-1) qui s'est offert un poids lourd du championnat pour gagner trois places au classement. Les Bas-Normands (12e), avec une seule victoire sur les six derniers matches, devront vite trouver des solutions. De son côté, Ajaccio ne va pas beaucoup mieux. Battus lors de leurs trois derniers matches, les Corses ont perdu une place (5e) et leur match à domicile face à Quevilly (1-0), qui en profite pour entrer dans le top 10 (8e, 15 points).

Une nouvelle victoire du Havre a permis au club normand de se présenter au pied du podium (20 points, ex aequo avec Auxerre) après avoir vaincu Dijon (2-0), dans une rencontre où le parcage dijonnais s'est fait remarquer par un jet d'une bouteille d'eau sur l'arrière du HAC Pierre Gibaud pendant la célébration du deuxième but.

Rodez, Pau et Nancy déçoivent encore

Dunkerque, qui n'avait pas gagné le moindre match jusqu'à la précédente journée et une victoire 2-1 contre Pau, a confirmé l'embellie face à Bastia (2-0) pour revenir à un point de son adversaire, 16e, tandis que Rodez est resté à quai en perdant gros à Guingamp (2-1). Onzième avant le match, le Rodez Aveyron Football, qui n'a plus gagné un match depuis le 11 septembre, pointe désormais à la 15e place, à peine plus d'une victoire devant le premier relégable.

Les Palois, déjà battus la semaine passée par un mal classé (Dunkerque, 2-1), ont encore tendu la joue à un attardé cette semaine en encaissant le même nombre de buts à Grenoble mais sans en rendre un seul (2-0), ce qui permet au GF38 de s'éloigner un peu de la zone rouge.

Pour finir, l'AS Nancy Lorraine, dernier du classement toujours à la recherche d'une première victoire, a ramené un bon point de la capitale grâce à un match nul 1-1 sur la pelouse du Paris FC, qui voit lui le podium s'éloigner (6e, 17 points).

