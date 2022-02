Une semaine après avoir été éliminé de la Coupe de France par les amateurs de Versailles (1-0), Toulouse s'est remis à l'endroit. Avec la manière : le leader de Ligue 2 a retrouvé le goût de la victoire à domicile contre Dijon (4-1) après deux matches sans succès, en ouverture de la 23e journée.

Les joueurs de Philippe Montanier ont dominé la rencontre de bout en bout, et ont vite concrétisé leur emprise par une tête de leur attaquant Nathan Ngoumou (1-0, 24e). Le buteur bourguignon Aurélien Scheidler lui a répondu en reprenant un ballon mal repoussé par le défenseur Rasmus Nicolaisen (1-1, 33e) avant que ce dernier ne se rattrape en catapultant le ballon de la tête au fond des filets sur un corner (2-1, 44e). Les Mauves ont donné plus d'ampleur à leur succès en deuxième période, avec des réalisations de l'ailier gauche Rafael Ratao (3-1, 65e) et du buteur maison Ado Onaiwu (4-1, 81e).

Grâce à ce résultat, les Toulousains (45 points) sont sûrs de conserver la tête du championnat à l'issue de cette journée, marquée par un choc entre ses deux poursuivants, le Paris FC (3e, 41 pts) et l'AC Ajaccio (2e, 42 pts), lundi soir dans la capitale. De leur côté, les Dijonnais rechutent après deux succès à Rodez (2-0) et face à Quevilly (1-0), et stagnent dans le ventre mou (9e, 29 pts).

