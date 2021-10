Les incidents dans les stades continuent. Au Havre, deux supporters de Dijon ont été interpellés samedi soir pour un jet de bouteille d'eau sur le défenseur havrais Pierre Gibaud lors de la victoire des Havrais sur les Dijonnais (2-0). La vidéosurveillance a permis d'identifier deux individus et de les interpeller à l'issue de la rencontre, selon cette source. Ils ont été placés en garde à vue pour jets de projectiles dans une enceinte sportive et violences volontaires avec arme par destination dans une enceinte sportive, selon une autre source policière. Le Havre Athletic Club et Pierre Gibaud doivent déposer plainte dans la journée.

Pierre Gibaud a été atteint à l'abdomen par une bouteille lancée depuis le parcage visiteurs où se trouvaient les supporteurs dijonnais, alors que les Havrais venaient de marquer un penalty par Victor Lekhal (61e, 2-0). Gibaud s'est écroulé au sol avant de se relever quelques minutes plus tard et de montrer à l'arbitre une marque rouge sur son abdomen. "On va bosser les amortis de la poitrine", a ironisé le défenseur après le match sur Twitter.

Le 23 septembre, le match de Ligue 1 entre Nice et Marseille avait été émaillé d'incidents après le jet d'une bouteille dans le dos du Marseillais Dimitri Payet. Une fois relevé, le joueur avait lancé à son tour deux bouteilles en direction de la tribune. Des bagarres avaient alors éclaté entre joueurs des deux équipes, supporters, stadiers et membres de l'encadrement, entraînant l'interruption du match pendant une heure et demie, puis l'arrêt définitif de la rencontre, les Marseillais ne souhaitant pas reprendre. Depuis le début de saison, plusieurs matches ont été perturbés par des incidents impliquant les supporteurs, en tribunes et hors des stades.

