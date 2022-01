Toulouse, deuxième de L2, a été sanctionné par le retrait d'un point avec sursis en raison des insultes racistes proférées par un de ses supporters contre le gardien de Rodez lors du match entre les deux clubs le 13 décembre, a annoncé mercredi la LFP.

Lionel Mpasi avait été visé par des propos racistes en fin de match, alors que Rodez venait d'égaliser (score final 1-1). Dans un communiqué, le Toulouse Football Club a présenté ses excuses au joueur, dénoncé l'attitude du supporter et promis une sanction. Après instruction du dossier, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a donc retiré avec sursis un point à Toulouse, dauphin d'Ajaccio au classement de Ligue 2 avec 37 points, contre 38 au club corse.

Toujours en Ligue 2, la commission de discipline a annoncé qu'elle mettait à l'instruction le dossier concernant également des insultes racistes attribuées à des supporters du SC Bastia lors de la rencontre face à Quevilly-Rouen le 8 janvier.

En Ligue 1, Saint-Etienne s'est vu infliger un huis clos total avec sursis pour l'usage d'engins pyrotechniques par ses supporters lors de la rencontre face à Nantes le 22 décembre. Enfin, Frédéric Antonetti sera suspendu un match - par révocation de sursis - de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles, pour son "comportement d'après-match" après la rencontre OL-Metz (1-1) le 23 décembre. Il avait alors vertement mis en cause l'arbitrage et l'attitude de l'Olympique Lyonnais.

