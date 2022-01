La 21e journée de Ligue 2, dont quatre matches ont été reportés à cause de cas de Covid-19, a permis à Sochaux, vainqueur in extremis de Caen (3-2), de prendre la tête du classement. Le coup d'envoi avait été décalé d'une heure, car les Normands avaient dû se poser à Stuttgart, en raison de mauvaises conditions météo dans le Doubs, puis finir leur trajet en bus.

Contre toute attente, et malgré ce voyage à rallonge, c'est bien Caen (15e du classement) qui menait 2-0 à la pause grâce à Nuno Da Costa (17e) et Jessy Deminguet (28e s.p.) face à des Sochaliens hors-sujet. La deuxième période a été plus conforme au classement, avec deux buts d'Aldo Kalulu (52e) et Alan Virginius (66e). Puis Da Costa a été exclu à l'heure de jeu et Sochaux, à 11 contre 10, a été récompensé de ses efforts en marquant au bout du suspense, par Maxime Do Couto (90e+3).

Toulouse évite le pire, Jung libère Nancy

Un peu plus tôt, Toulouse avait longtemps été mené 1-0 par Pau, sur un but de Jovan Nisic (53e) puis a réussi à égaliser (1-1) par l'intermédiaire de son meilleur joueur, Branco van den Boomen (77e). Le TFC rejoint donc Ajaccio, dont le choc contre Auxerre a été reporté, avec 38 points et une meilleure différence de buts : +22, contre +12 pour les Corses.

Dijon est allé se rassurer sur la pelouse de Rodez (0-2), repartant avec un succès mérité synonyme de remontée au classement, de la 14e à la 11e place, pour l'ancien pensionnaire de L1. La performance inattendue de la soirée est venu de la lanterne rouge Nancy. Les Lorrains ont battu Bastia (2-1) grâce à un premier but de Thomas Basila (24e) et surtout un deuxième, décisif, signé par Andrew Jung (89e) alors qu'Idriss Saadi venait d'égaliser pour les Corses (84e).

Dans la dernière des cinq rencontres au menu de cette 21e journée tronquée, Guingamp (11e au coup d'envoi) n'a pu faire que match nul 0-0 contre Grenoble (18e), qui n'arrive pas à s'éloigner de la zone de relégation.

