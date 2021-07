Premiers leaders de la saison en Ligue 2, le Paris FC et Caen affrontent respectivement Dunkerque et Niort samedi lors de la deuxième journée, marquée par les retrouvailles entre Nîmes et Dijon, relégués de L1 et désireux d'y revenir au plus vite. Les Parisiens, cinquièmes la saison passée après avoir longtemps cru à la montée, sont désormais entraînés par Thierry Laurey, qui a dirigé Strasbourg durant cinq saisons en L1 jusqu'en mai dernier.

Les Caennais ont eux récupéré Stephane Moulin, qui a exercé dix ans à Angers. Également victorieux lors de la première journée, Sochaux accueillera Le Havre tandis que Pau ira à Rodez, sévèrement battu par Caen en entrée (4-0). Lundi, Grenoble rendra visite au stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre, qui compte aussi trois points et rêve de retrouver l'élite pour la première fois depuis 2012. Les Grenoblois ont été écrasés il y a une semaine par le PFC (4-0).

Ligue 2 Les deux prochains matches du SC Bastia reportés 28/07/2021 À 15:54

Un alléchant duel entre les deux équipes ayant quitté la Ligue 1 en mai dernier opposera Nîmes à Dijon en ouverture samedi. Les Dijonnais devraient encore être privés sur blessure de Mickaël Le Bihan, auteur de 19 buts la saison dernière avec Auxerre et un de leurs atouts principaux pour espérer remonter rapidement à l'étage supérieur. Parmi les autres affiches à suivre samedi, Nancy jouera contre Toulouse, battu en barrages pour la montée, et Guingamp face à Valenciennes.

Ajaccio, qui ambitionne de terminer dans la première partie du classement, recevra Amiens, qui vise une des trois premières places. L'autre club corse de L2, Bastia, a vu son déplacement à Quevilly reporté au 18 août en raison de plusieurs cas de Covid au son de son effectif.

Samedi

(15h00) Nîmes - Dijon

(19h00) AC Ajaccio - Amiens

Rodez - Pau

Nancy - Toulouse

Sochaux - Le Havre

Guingamp - Valenciennes

Niort - Caen

Paris FC - Dunkerque

Lundi

(20h45) Auxerre - Grenoble

Reporté

Quevilly-Rouen - SC Bastia

Ligue 2 Sochaux lance parfaitement sa saison à Dijon 26/07/2021 À 20:59