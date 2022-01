L'affiche de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio (leader), et Auxerre (3e), initialement prévue samedi, a été reportée à cause de cas de Covid-19 côté bourguignon. Dans le même temps, la LFP a également repoussé Niort-Dunkerque pour les mêmes raisons.

Ad

Le match entre les Ajacciens et les Auxerrois, troisième à deux longueurs, aurait dû être le point d'orgue de la 21e journée de L2 ce week-end mais une série de cas positifs au sein de l'AJA a contraint la LFP à reprogrammer ce choc au vendredi 28 janvier à 19h. De la même manière, Niort-Dunkerque, qui était aussi prévu samedi, a été reporté au mardi 1er février (19h), en raison de cas de Covid-19 dans l'effectif dunkerquois. Pour ces deux équipes comme pour l'AC Ajaccio, il s'agit du deuxième match reporté en raison du Covid-19.

Ligue 2 Toulouse-Nancy reporté pour des raisons climatiques 10/01/2022 À 16:30

Caen-Niort et Dunkerque-Paris FC, comptant pour la 20e journée et initialement prévus le samedi 8 janvier, ont ainsi été reprogrammés le vendredi 28 janvier à 19h. Deux autres matches de la 20e journée de L2 ont également été déplacés, à la date du mercredi 19 janvier (19h) : Amiens-AC Ajaccio, toujours en raison de cas de Covid, et Toulouse-Nancy, à cause cette fois des intempéries qui ont frappé la Haute-Garonne ces derniers jours.

Ligue 2 Auxerre monte sur le podium en attendant le trio de tête 08/01/2022 À 20:34