Sochaux s'est imposé sur le fil face à Pau (2-1) pour s'inviter sur le podium de Ligue 2, alors qu'Ajaccio a été tenu en échec par Valenciennes (0-0), manquant l'occasion de mettre la pression sur le leader Toulouse, qui conclura lundi la 16e journée. Longtemps tenus en échec par les Palois, vaillants malgré leur infériorité numérique pendant plus d'une demi-heure (Xavier Kouassi, 56e), les Sochaliens ont acquis la victoire synonyme de troisième place grâce à une tête de Lopy en déséquilibre (93e). Les Lionceaux sont suivis de près au classement par le Paris FC, qui a également emporté les trois points au bout du suspense face à Bastia (1-0), grâce à un pénalty de Moustapha Name (88e).

En revanche, l'AC Ajaccio, qui pouvait prendre la tête de Ligue 2 en cas de victoire, est resté muet contre Valenciennes (0-0), pourtant treizième avant le match. Un match nul d'autant plus contrariant que les Corses (32 points) voient donc revenir Sochaux à une longueur, le Paris FC à deux points, et Le Havre (29 pts), vainqueur tranquille de Grenoble (2-1) au Stade des Alpes.

Mais le plus beau spectacle de ce multiplex de Ligue 2 était au Stade du Roudourou, où Guingamp a renversé Dijon (3-2). Le match a longtemps été suspendu au bon vouloir du buteur dijonnais, Aurélien Scheidler: malheureux, d'abord, après s'être vu refuser un but, il a persévéré pour ouvrir le score d'une tête croisée (37e) avant de bisser d'un subtil ballon piqué au-dessus du gardien (46e). Mais les Bretons ont réduit l'écart par Pierrot (51e), à l'affut après une frappe guingampaise repoussée par Baptiste Reynet. Le portier est ensuite resté cloué sur sa ligne devant la frappe enroulée superbe de Gomis (71e), sans doute le but de la soirée.

C'est finalement Baptiste Roux qui a parachevé la remontée guingampaise (77e). Une première victoire après un match nul et deux défaites qui permet aux Bretons de remonter à la dixième place. Samedi, Auxerre, désormais cinquième, devra gagner contre Caen (15h00) pour redevenir dauphin de Toulouse, qui clôturera la 16e journée lundi à Niort (21h00).

