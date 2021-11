Une rencontre particulièrement animée et Auxerre en profite : grâce à son succès sur la pelouse de Valenciennes (1-2), ce lundi, en clôture de la 14e journée, l'équipe de Jean-Marc Furlan s'est installée sur le podium de Ligue 2, derrière Toulouse et Sochaux. Les Auxerrois, grâce à des réalisations de Lassine Sinayoko et Gaëtan Perrin répondant au but d'Ilyes Hamache, profitent des défaites d'Ajaccio à Pau et du Havre à Dunkerque pour se hisser à la troisième place (26 points), à trois points du leader Toulousain.

De son côté, Valenciennes poursuit sa mauvaise série avec une troisième défaite de rang et descend à la 16e place. Les hommes d'Olivier Guégan ne comptent que quatre victoires cette saison (7 défaites, 3 nuls). Les supporters nordistes ont dévoilé des banderoles pour exprimer leur mécontentement envers la direction du club, tout en réclamant sa "démission" en fin de match. Pourtant, ce sont les Valenciennois qui ont ouvert le score dès le retour des vestiaires (48e), après une première période déjà riche en situations de part et d'autre.

Sur une belle action collective, Ilyes Hamache, 18 ans, était à la réception d'un centre de Robail pour marquer le premier but nordiste. Mais Auxerre a répondu dans la minute. Sur une remise tout en précision de Gauthier Hein, Sinayoko a égalisé (50e), avant que Gaëtan Perrin ne donne l'avantage à l'AJA d'une superbe frappe dans la lucarne (63e).

