Moins d'un an après le fiasco Mediapro la LFP a opté pour Amazon pour la diffusion de huit matches sur dix de L1 , le 11 juin dernier. Pour sa part, beIN Sports conserve le lot 3 (matches du samedi à 21h et du dimanche 17h, pour une valeur de 332 millions d'euros), qu'il avait obtenu au printemps 2018 puis retrocédé à Canal+ avant le début de la saison 2020-21. De même que la diffusion de deux matches de L2 jusqu'en 2024. Alors que la chaîne cryptée a annoncé qu'il ne diffuserait pas la L1 la saison prochaine , beIN Sports pourrait avoir entamé un bras de fer avec la Ligue de football professionnel.

Selon les informations de L'Equipe , la chaîne qatarie n'aurait pas réglé son échéance du 1er juillet à la Ligue (ndlr : quatre sont programmées chaque année) pour la retransmission de ces deux rencontres de L2. Soit un montant estimé à 7,5 millions d'euros et qui doit atteindre 30 millions par an. Dans un contexte où les clubs professionnels ont été très durement touchés par la crise économique, couplée au fiasco Mediapro, beIN Sports peut-il aller plus loin ? D'après le quotidien, l'allié de Canal+, pourrait également ne pas régler la première échéance pour la Ligue 1, estimée à 55 millions d'euros.