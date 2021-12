La défaite à Dijon (0-3) aura été celle de trop. Arrivé à la rescousse de l'AS Nancy-Lorraine, où il avait bouclé sa carrière en janvier 2018, en septembre dernier pour tenter de redresser le club lorrain, Benoit Pedretti n'aura tenu que trois mois à la tête de l'ASNL. L'ancien joueur de Sochaux, Lyon ou Marseille a décidé de quitter ce mercredi son poste d'entraineur intérimaire. Une décision qui n'a pas été facile à prendre mais l'ancien international français (5 sélections) ne s'estimait pas être celui qu'il fallait à Nancy pour se sauver.

La défaite contre Dijon nous laisse à douze points du premier non-relégable et le bilan, même le mien, avec ces quatre défaites d'affilée en championnat, est très faible, explique t-il pour Ce qui compte, ce sont les résultats, et je me rends compte que je ne suis pas l'homme de la situation. En prenant l'équipe en septembre, je savais que ce serait compliqué. Mais en plus je n'avais pas de temps. Il fallait engranger des points tout en remodelant une équipe et des joueurs qui avaient pris des habitudes avec l'ancien coach". Malgré le soutien de ses dirigeants et des supporters, la mission s'est donc révélée être un échec. , est très faible, explique t-il pour L'Equipe ". Malgré le soutien de ses dirigeants et des supporters, la mission s'est donc révélée être un échec.

Il faut un coach plus expérimenté à la tête de l'équipe

Avec seulement quatre points pris en six matchs, mais tout de même une qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France, Benoit Pedretti n'a pas su insuffler une dynamique plus positive à son groupe. Par manque d'expérience selon lui. "J'ai bien compris qu'il y avait une énorme attente à mon égard, de par ma personnalité et mon passé de joueur ici mais je pense avoir touché certaines limites aujourd'hui car je suis encore un très jeune entraîneur", avoue t-il.

A mi-championnat, avec 12 points de retard sur le premier non-relégable et avoir déjà changé une première fois d'entraineur, Nancy va donc devoir se mettre à la recherche d'un troisième coach. Pour se lancer dans une mission commando de 19 journées qui semble impossible. "Le défi est immense, pas insurmontable, mais immense et je crois sincèrement qu'il faut un coach plus expérimenté à la tête de l'équipe, explique Pedretti. En 2018-2019, on avait 13 points de retard et on a réussi à se maintenir avec Alain Perrin. Mais c'était Alain Perrin !" Preuve qu'il y a toujours de l'espoir pour l'ASNL.

