Cela aurait pu être pire pour Toulouse. Mais le leader de Ligue 2 a concédé le match nul (2-2) sur la pelouse du Paris FC, samedi en ouverture de la 13e journée, et pourrait perdre la tête du championnat au profit de Sochaux dans la soirée. Dominateur dès le début du match mais inoffensif, le Téfécé s'est laissé surprendre par le plan de jeu du Paris FC, basé sur une solide défense et une projection rapide en contre-attaques.

Bien lancé par une déviation subtile de Moustapha Name, l'ailier parisien Morgan Guilavogui a trompé Maxime Dupé (35e) avant même que Toulouse ne se procure la moindre occasion dangereuse. Dix minutes plus tard, une main de Mikkel Desler a offert un penalty aux Parisiens, transformé par Warren Caddy (45e+1).

Au retour des vestiaires, les Toulousains ont relancé le match grâce à un but de Bafodé Diakité sur corner (52e). Le Téfécé n'est toutefois pas parvenu se montrer tranchant, et s'en est remis à son meilleur buteur Rhys Healey, qui a arraché l'égalisation d'une superbe frappe en pivot (85e). Après son festival la semaine passée (6-0 contre Auxerre), Toulouse (28 points) marque le pas, et pourrait voir Sochaux (26 pts) lui ravir la première place, si le FCSM s'impose à domicile face à Quevilly-Rouen dans la soirée (19h00).

