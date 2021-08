Le Dijon FCO a limogé lundi son entraîneur David Linarès, alors que le club, qui espère jouer la montée cette saison, pointe à l'avant-dernière place de Ligue 2 après cinq journées. Nommé en novembre 2020, le technicien âgé de 45 ans a passé moins d'un an comme numéro un sur le banc bourguignon. Son bilan comprend une relégation au printemps, et un début de saison raté en L2, avec un nul et quatre défaites en cinq rencontres.

La dernière, à domicile contre Toulouse (4-2) samedi, a été fatale à celui qui a été joueur, éducateur puis entraîneur au DFCO, où il est resté 16 années. Dijon, l'un des plus gros budgets de la division, espère remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison. Le club, qui jouera à Pau samedi, a annoncé le nom de son successeur : il s'agira de Patrice Garande, qui était libre depuis son départ de Toulouse au printemps dernier.

