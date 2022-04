En ouverture de cette 33e journée de Ligue 2, marquée par huit victoires à l'extérieur, Auxerre avait provisoirement récupéré la 2e place en allant gagner à Pau (4-1). Mais l'AC Ajaccio, en début de soirée, a récupéré son bien, celui de candidat à la montée directe, en allant corriger Dijon (3-0).

Sochaux et le Paris FC à l'affût

Au classement, les Toulousains conservent la tête avec 72 points , soit huit d'avance sur les Corses (64) et trois de plus qu'Auxerre (61). Le quintette majeur est complété par le Paris FC, qui a gagné à Rodez (1-0) et reste ex aequo avec Sochaux, facile vainqueur à Nîmes (3-1).

L'écart s'est encore creusé avec le reste du plateau de Ligue 2, le peloton de chasse étant désormais emmené par Le Havre, qui est allé gagner à Valenciennes (1-0) mais ne compte que 47 points, contre 60 pour le PFC et Sochaux. Les Normands du Havre ont dépassé ceux de Caen, auteurs du seul match nul de la soirée, contre Amiens (1-1). L'autre bonne opération a été réalisée par Guingamp, victorieux de Bastia (2-1) dans un stade de Furiani où les Corses étaient invaincus depuis un an.

Une 20e défaite pour l'ASNL

Dans la course au maintien, le bon coup a été celui de Grenoble, car la victoire à Dunkerque (3-0) va faire autant de bien au moral qu'à la différence de buts, dans le dernier quart du tableau. Grenoble n'est plus barragiste. Enfin, dans le bas du classement, Nancy, l'ancien club de Michel Platini, se dirige lentement mais sûrement vers le National, à cause d'une 20e défaite cette saison, cette fois-ci contre Niort (0-2). Beaucoup de spectateurs lorrains sont partis avant la fin.

