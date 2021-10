L'AC Ajaccio a retrouvé la victoire face à Nîmes (2-0) en clôture de la 12e journée. Un succès acquis grâce à deux buts de la tête de Gaëtan Courtet (12e) et Riad Nouri (32e). La première action dangereuse a été corse, lorsqu'à la 10e minute la reprise de volée des 18 mètres de Cyrille Bayala sur un centre en retrait à ras de terre de la gauche a été magnifiquement détournée par le gardien gardois Lucas Dias.

Le même Bayala a été deux minutes plus tard à l'origine de l'ouverture du score, en déposant d'un centre millimétré de la droite le ballon sur la tête de Courtet aux six mètres, qui a ensuite marqué. L'ACA a doublé la mise à la 32e minute lorsque Mounaïm El Idrissy, après avoir échappé côté droit au tacle de Pablo Martinez, a centré au deuxième poteau pour Nouri qui a trompé Dias d'une tête piquée.

En seconde période, Ajaccio aurait pu corser l'addition par El Idrissy (61e), Nîmes la réduire si la tête d'Omarsson (69e) n'avait atterri sur le poteau, mais le score en est resté là. Et Nîmes, 2e au soir de la 5e journée fin août, continue de glisser au classement où il n'est plus que 13e après ce nouveau revers, qui porte à huit son nombre de matches sans victoire en championnat. Les hommes d'Olivier Pantaloni sont seuls troisièmes à 5 points du leader Toulouse et 4 de Sochaux.

