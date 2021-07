Le SC Bastia va devoir patienter avant de retrouver la compétition. La Ligue de Football Professionel (LFP) a décidé de reporter les deux prochains matches de Ligue 2 du club corse à la suite de neuf joueurs de l'effectif testés positifs au Covid-19.

"Après avis de la commission nationale Covid de la Fédération française de football concernant le nombre de joueurs du SC Bastia testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour les matchs contre Quevilly Rouen et l'AS Nancy Lorraine", la Ligue a décidé de reporter ces deux matchs, explique-t-elle dans un communiqué.

La confrontation comptant pour la 2e journée de Ligue 2 entre le SC Bastia et Quevilly-Rouen, prévue samedi à Rouen, a ainsi été reportée au mercredi 18 août. Celle entre le SC Bastia et AS Nancy Lorraine, comptant pour la 3e journée de Ligue 2 et initialement prévue le lundi 9 août à 20h45 a été reportée au mercredi 11 août 2021 à 19H00.

Mardi, le club bastiais, qui vient de faire son retour en Ligue 2, avait annoncé cinq nouveaux cas de Covid-19 parmi les membres de l'équipe première du SC Bastia, portant "à 9 le nombre de total de personnes positives au Covid-19".

La Haute-Corse est l'un des départements les plus touchés par la nouvelle vague de Covid-19. Pour tenter de ralentir cette flambée, le préfet du département François Ravier a pris plusieurs mesures restrictives dont le retour du port du masque obligatoire dans les "lieux denses" des principales villes du département et notamment à Bastia. Il avait précisé lundi que le "pays bastiais" était particulièrement touché par la nouvelle vague de Covid-19 avec un taux d'incidence de 845 pour 100.000 habitants.

