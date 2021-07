Nîmes s'est logiquement imposé 2 buts à 1 samedi à domicile contre une équipe de Dijon rapidement réduite à 10 en ouverture de la deuxième journée de Ligue 2. Les Nîmois prennent provisoirement la première place au classement en attendant les autres matchs de la soirée. Dans ce duel entre deux clubs tout juste relégués, les "Crocos" ont dominé les débats en première période face à des Dijonnais longtemps impuissants face au but (premier tir cadré à la 57e) et surtout doublement punis à la 25e minute avec un pénalty provoqué à la suite d'une main de Cheick Traoré sur une frappe de Ponceau, et donc l'exclusion de l'ancien défenseur lensois.

Yassine Benrahou, l'un des hommes de la victoire nîmoise, a parfaitement pris Baptiste Reynet à contre-pied pour ouvrir le score (1-0, 28e). Beaucoup plus entreprenant devant, et surtout en supériorité numérique, Nîmes aurait pu faire le break dès le début de la seconde période mais la tête de Fomba a trouvé le poteau. A plusieurs reprises, Baptiste Reynet a maintenu les quelques espoirs dijonnais. Surtout, l'entraîneur David Linarès a vu ses changements récompensés lorsque Yassine Benzia, entré en jeu un peu plus tôt, a offert une superbe passe décisive à Assalé, qui a conclu d'un tir croisé du gauche (1-1, 79e).

Dijon a pensé alors tenir un match nul presque inespéré mais une minute plus tard, sur un long ballon de Benrahou effleuré de la tête par Fomba, Nîmes a repris les devants (80e). Malgré de derniers efforts en fin de match, Dijon, candidat à la remontée, enregistre une seconde défaite de suite.

