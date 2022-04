L'attente est terminée. Deux ans après sa relégation en Ligue 2, le TFC va retrouver l'élite la saison prochaine. Si cette montée ne faisait plus beaucoup de doutes, elle a été officiellement validée par les joueurs de Philippe Montanier ce lundi soir face à Niort (2-0) dans un Stadium en fusion. Pour l'entraîneur de 57 ans, l'émotion était grande après le coup de sifflet final.

"Je mets cette montée dans les meilleurs moments (de ma carrière, ndlr), parce qu'au-delà de la réussite, il y a aussi une aventure humaine avec des joueurs, un staff, une direction avec lequel il y a toujours eu une unité", a-t-il expliqué au micro de beIN Sports, lui qui a beaucoup "craint" cette équipe de Niort. "Mais maintenant, c'est bon. On a fait une saison fantastique et encore un gros match ce soir. Même à un 1-0, on n'était pas soulagés, après le deuxième but, on a tout lâché", a enchaîné l'ancien entraîneur du Stade Rennais et du RC Lens.

Le plus dur commence

Forcément ému, Montanier a confié que cela faisait "partie du métier". "L'avantage, c'est qu'on y est arrivé progressivement, il ne manquait presque rien, il fallait rester calme. La communion avec le public change un peu la donne", a-t-il reconnu au milieu des nombreux supporters ayant envahi la pelouse. Le TFC est finalement un habitué des montées, puisqu'il a été promu en Ligue 1 lors de quatre de ses cinq dernières saisons en Ligue 2.

"Ca sera une autre affaire. Le plus dur commence, la Ligue 1 c'est autre chose. On savoure, on est heureux, mais on sait les difficultés qui nous attendent. Mais ce sont des difficultés qu'on a souhaitées et qu'on est content d'aborder", a prévenu Montanier, conscient que le plus dur reste à venir. Avec 76 points après 35 matches, Toulouse frappe également fort sur le plan comptable, puisque seul Reims (84 points) a fait mieux en 2017-2018. Maintenant, un dernier objectif à atteindre : le titre. Il ne manque plus que trois points aux Violets.

"Même si la saison n'est pas terminée et qu'on veut aller chercher le titre, c'est un aboutissement, s'est toutefois félicité le technicien toulousain. On s'est préparé pour cette montée depuis le début de la saison. Il y a forcément une grande joie. Et surtout un partage avec le peuple violet. Ce sont des émotions que seul le football, le sport, peut amener.

"On a parfois des moments difficiles, mais ils valent le coup d'être vécus pour connaître ça, a poursuivi Montanier. Quand on a appris qu'il y avait 24.000 personnes un lundi à 20h45, c'est un truc incroyable (...) Il y a un renouveau dans le peuple violet, qui se retrouve dans cette équipe. On a démarré avec 5.000 spectateurs contre Ajaccio et on finit avec des audiences, une ferveur incroyables. On voit des familles, des jeunes filles... de tout. Et ça, c'est le plus grand bonheur pour nous tous."

