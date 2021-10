Sochaux tient le rythme. Le club du Doubs occupe la 2e place de Ligue 2, derrière le rouleau-compresseur toulousain , après avoir - difficilement - battu Rodez (1-0) ce samedi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2. Les Sochaliens restent à un point (26) du leader. Le Havre, monté sur le podium (21 points) sans jouer dans l'après-midi grâce aux 6 buts encaissés par les Bourguignons et une meilleure différence, n'a ramené qu'un point du derby normand à Caen (2-2).

Un match entaché par un arrêt de jeu de quelques minutes consécutif à un jet de projectile des supporters bas-normands sur le gardien havrais Yahia Fofana, visiblement agacés par sa célébration de l'égalisation pour laquelle il a été averti. La lanterne rouge Nancy a gagné son premier match de la saison à domicile contre le 14e Guingamp (2-1), mais le fait du match a été le carton rouge du nancéien Giovanni Haag, sa quatrième expulsion en 12 journées, une indiscipline rarissime à ce niveau.

Dans les autres rencontres, Niort (6e) s'est largement imposé sur la pelouse de Quevilly-Rouen (3-0) et le Paris FC (8e) s'est incliné (1-0) à Pau (7e). Dans le bas du tableau, Dijon (16e) s'est donné un peu d'air en battant Amiens (1-0), tout comme Dunkerque (17e), qui est allé s'imposer à Valenciennes (3-1). Bastia, pour les débuts de son nouvel entraîneur Régis Brouard, et Grenoble se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

