Le leader Toulouse a pris cinq points d'avance en tête de la Ligue 2 après son succès 2-0 lundi à domicile face à Dunkerque (19e), en clôture de la 27e journée. Avec cette cinquième victoire consécutive, le TFC distance son dauphin le Paris FC, tenu en échec à Nîmes 1-1 samedi. Avant le coup d'envoi de ce choc des extrêmes entre le premier et l'avant-dernier, les deux équipes sont apparues réunies derrière une banderole "Paix en Ukraine".

Un chef-d'oeuvre de Van den Boomen

Un nouveau chef d'oeuvre: comme face à Grenoble lundi dernier (2-0), Branco Van den Boomen a débloqué le match sur un coup franc (1-0, 34e). A 25 mètres, côté gauche, le Néerlandais a inscrit son neuvième but de la saison d'une superbe frappe brossée. Jusqu'à ce tournant, la différence au classement entre les deux équipes avait été peu visible, les Dunkerquois résistant bien aux Toulousains.

Mais en deuxième période, les Nordistes ont vu leurs chances de recoller au score s'évanouir avec l'exclusion de Demba Thiam (64e), coupable d'un tacle non maîtrisé sur Rhys Healey. En infériorité numérique, ils ont encaissé un deuxième but moins de dix minutes plus tard. Servi par un centre du Danois Mikkel Desler, l'attaquant brésilien Ratao a doublé la mise (2-0, 73e) portant son total de buts à 8 cette saison.

Avec ce nouveau succès, Toulouse poursuit sa route vers la remontée dans l'élite. Après deux victoires lors de ses trois derniers matches, la dynamique de Dunkerque est logiquement freinée. Le club reste 19e à deux points du premier non relégable Quevilly-Rouen.

