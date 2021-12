Toulouse et Rodez se sont neutralisés (1-1) ce lundi soir. Dominateurs et menant 1-0 à la pause, les Toulousains peuvent nourrir des regrets à l'issue de ce derby de l'Occitanie qui les voit céder le leadership de la ligue 2. Les hommes de Philippe Montanier, favoris pour la remontée parmi l'élite, ont ouvert la marque grâce à Rafael Ratao superbement servi par Branco van den Boomen d'un centre venu de la droite (14e).

Peu avant la pause, le Téfécé aurait pu se donner de la marge grâce au Néerlandais, dont la reprise de l'intérieur du pied depuis l'entrée de la surface droite, a frôlé le poteau opposé du gardien Ruthénois (39e). Mais au retour des vestiaires, les Violets sont devenus transparents et les Sang et Or ont retrouvé de belles couleurs. Les Ruthénois ont poussé et multiplié les actions devant les cages de Maxime Dupé. Toulouse a reculé devant son public venu garnir en nombre les gradins du Stadium municipal.

A la 84e minute, la pression ruthénoise a porté ses fruits et le défenseur toulousain Bafodé Diakité a marqué de la tête contre son camp en essayant de dégager un long coup franc de Rodez à 40 mètres du but venu finir sa course dans les 6 mètres. Avec ce résultat nul entre Toulouse et Rodez, Ajaccio prend seul les commandes de la Ligue 2 grâce à sa victoire samedi au Havre (1-0).

