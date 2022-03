Toulouse est allé chercher une victoire importante dans la course à la Ligue 1 à Auxerre (3e), samedi (1-2) et conforte sa place de leader de Ligue 2. Avec neuf points d'avance sur son adversaire du jour, le TFC se rapproche de la montée.

Dans un match ouvert, les hommes de Philippe Montanier ont ouvert le score à la 32e minute sur penalty par Branco van den Boomen. A la suite de l'expulsion de l'Auxerrois Gaëtan Charbonnier pour un vilain geste à la 38e, le Néerlandais a doublé la marque à la 42e et s'est offert son 12e but de la saison. Malgré la réduction du score de Rémy Dugimont à la 70e, les hommes de Jean-Marc Furlan ne sont pas parvenus à égaliser et se retrouvent ainsi sous la menace d'Ajaccio, qui reçoit Nîmes à 19h, pour la 3e place de Ligue 2.

Caen s'offre le derby normand

Dans l'autre match de 15h, Caen est allé s'imposer sur la pelouse du Havre dans ce derby normand (2-4). Alors que les deux équipes étaient à 1-1, le Havrais Saël Kumbedi Nseke a été expulsé à la 80e minute pour une faute dans la surface. A 11 contre 10, Caen a pris l'avantage et a fini par s'imposer 4-2 avec notamment un doublé de Jessy Deminguet.

Avec cette victoire, Caen se rapproche à 2 points de son adversaire du jour. Le Havre peut voir son retard sur la 5e place, qualificative pour les pré-barrages d'accession à la Ligue 1, passer à 10 points en cas de victoire de Sochaux contre Rodez dans la soirée.

