Toulouse s'est imposé à domicile contre Valenciennes (1-0) samedi, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 2, et creuse l'écart sur Nîmes, accroché aux Costières par Caen (0-0), en tête du classement.

Toujours invaincu depuis le début de la saison, le "Téfécé" a signé sa cinquième victoire en six rencontres grâce à un but de son attaquant japonais Ado Onaiwu (45e+2). Arrivé cet été en provenance du club nippon de Yokohama, le numéro 7 toulousain a repris victorieusement de la tête un corner frappé par le milieu de terrain néerlandais Branco van den Boomen, quelques instants avant la pause.

Accroché, Nîmes laisse filer le Téfécé

Les Violets comptent désormais 16 points, soit quatre de plus que leur dauphin nîmois, qui n'a pas su trouver la faille contre une défense caennaise bien en place.

Les Crocos ont, certes, trouvé le poteau par l'intermédiaire de leur attaquant Mahamadou Doucouré à la 46e minute. Mais globalement, ce sont plutôt les Normands qui se sont procurés les meilleures occasions, via Benjamin Jeannot (25e), Steve Shamal (45e), et sur coups de pied arrêtés par Prince Oniangué (79e) et Franklin Wadja (81e).

En attendant le multiplex prévu à 19h , qui verra notamment Sochaux, 5e, accueillir Grenoble, le Stade Malherbe grimpe à la 4e place. Valenciennes, de son côté, reste 15e.

