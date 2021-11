Avec la sortie de son album "Civilisation", Orelsan est au coeur de l'actualité musicale. Fortement lié à Caen, sa ville d'origine, le chanteur de 39 ans s'imaginerait également avoir un rôle au Stade Malherbe, qui vit des heures difficiles en Ligue 2 avec une série de six matches sans victoire et une élimination lors du 7e tour de la Coupe de France, sur la pelouse de Dinan Leon (N3) à l'issue de la séance de tirs au but (1-1, 4-1 aux t.a.b).

Je m'entends bien avec le staff, j'aime bien parler aussi avec Olivier Pickeu, et je suis content de faire des trucs avec le club, a-t-il confié vendredi à Pierre-Antoine Capton (co-propriétaire et président du conseil de surveillance) a dit qu'il me verrait bien jouer un rôle d'ambassadeur, mais ça me dit bien de faire partie de l'aventure. Malherbe, c'est mon club de coeur, un point central de la ville, et j'ai envie de me recentrer à Caen, où je passe déjà les deux tiers de mon temps." , a-t-il confié vendredi à Ouest-France (co-propriétaire et président du conseil de surveillance)."

Ce samedi soir, Orelsan assistera au match Caen-Paris FC. Le natif d'Alençon portera-t-il chance à l'actuel douzième de L2 ?

