Sidy Sarr n'était pas sur la pelouse des Costières lundi soir pour le dernier match de la douzième journée de L2, Nîmes-AC Ajaccio (0-2). Quelques heures plus tôt, le milieu de terrain international sénégalais (6 sélections) avait été placé en garde à vue pour des faits présumés de corruption de mineure et de recours à la prostitution d'une mineure. Deux jours plus tard, le joueur de 25 ans, passé par Châteauroux et Lorient, était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire selon les informations de L'Equipe