En toute logique et de toute beauté. Toulouse va retrouver la Ligue 1, deux ans après l'avoir quitté, quelques mois après l'avoir de nouveau touché du doigt lors des barrages contre Nantes. Ce lundi contre Niort, les joueurs de Philippe Montanier n'ont font aucun doute sur le sort de la rencontre et de la soirée, avec une victoire 2-0. Ce succès, le 22e en 35 journées, est synonyme de montée déjà validée mathématiquement à trois journées de la fin de la saison.

Cela valait bien un envahissement de terrain comme ultime frisson. Au moment d'assurer son retour dans l'élite, le TFC aurait eu de quoi trembler. Et même de voir en un filet cassé avant même le coup d'envoi, ou en la blessure prématurée de son buteur Rhys Healey dès la 20e minute des signes d'une possible guigne comme les Violets en ont trop connu ces derniers mois.

Au lieu de cela, les locaux n'ont pas mis longtemps à chasser le mauvais œil par leur habituel flamboyance. Sur un très bon service en retrait d'Issiaga Sylla, le capitaine Brecht Dejaegere n'a plus eu qu'à ajuster tranquillement le gardien niortais Mathieu Michel, bien attentif jusque-là (21e). A l'exception d'une rare frayeur sur une incompréhension entre Anthony Rouault et le gardien Maxime Dupé à la demi-heure, les Toulousains sont restés maîtres de leurs émotions, et de leur destin.

Et le Stadium explosa

En contrôle, Toulouse a toutefois pris son temps avant de se mettre complètement à l'abri face à des visiteurs tout sauf décevants, et vainqueurs lors du match aller pour l'une des trois seules défaites toulousaines de l'exercice. Porté par leurs 24 000 supporters en totale fusion, le leader a finalement forcé la décision sur un caviar exceptionnel livré par le meilleur passeur de Ligue 2 Branco van den Boomen, auteur de sa 20e offrande – record égalé dans l'Hexagone – pour Ado Onaiwu, le remplaçant de Healey (78e).

La Stadium a pu laisser exploser sa joie, une libération même après le crève-cœur d'une saison 2020 complètement manquée et conclue dans le silence contraint par le Covid-19. Le club, un historique du football français a été racheté par des investisseurs américains et s'est réinventé. Le TFC, c'est un savant mélange entre un centre de formation de qualité et des joueurs étrangers pour la majorité sortis de nulle part, ou plutôt des datas chères au président Damien Comolli.

