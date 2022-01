Quevilly-Rouen Métropole (Ligue 2) a officialisé mardi le recrutement jusqu'en juin 2023 de Fabien Mercadal au lendemain du départ de Bruno Irles à Troyes. Le technicien de 49 ans, passé par le Paris FC, Caen et Dunkerque, dirigera la formation normande, onzième de L2 à mi-parcours, dès samedi à Bastia en championnat, précise un communiqué.

Ad

Son objectif sera de "maintenir et pérenniser le club en Ligue 2 afin de contribuer à son développement dans le monde du football français", affirme QRM à propos de l'ancien joueur amateur qui, comme entraîneur, a déjà connu la L2 avec l'USL Dunkerque, Tours et le Paris FC.

Ligue 2 Après Nancy et Metz, Hognon débarque sur le banc du GF38 29/12/2021 À 18:33

Plus récemment, Fabien Mercadal a connu des échecs en Ligue 1 avec le Stade Malherbe de Caen, relégué en L2 à l'issue de la saison 2018-2019, et au Cercle Bruges qui l'a également licencié quelques mois plus tard en raison de mauvais résultats. Il était ensuite revenu sur le banc de Dunkerque en mai 2020.

Ligue 2 Pedretti dit stop : "Je ne suis pas l'homme de la situation" 22/12/2021 À 18:52