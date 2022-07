a le budget et les fonds pour la saison de L2". Dans quelle division jouera Bordeaux la saison prochaine ? La question est ouverte après la décision de la commission d'appel de la DNCG qui a confirmé la relégation administrative des Girondins en National , ce qui laisse craindre un dépôt de bilan et un nouveau départ en N3. Dans ce contexte très difficile, Gérard Lopez a contre-attaqué ce jeudi en conférence de presse. Selon le président girondin, le champion de France 2009 "".

Pour moi, ce club a un futur qui est positif

"Nous ne sommes pas ici pour mendier. Nous avons fait tout le travail nécessaire, a lâché le dirigeant hispano-luxembourgeois. On croit dur comme fer qu'on a un projet qui tient la route... Pour moi, ce club a un futur qui est positif. Nettement plus positif que ce qu'il était lors de la reprise... La décision de la DNCG en appel, ce n'est pas juste débouter le club. C'est débouter deux conseils légaux, un tribunal de commerce, un conciliateur... Des gens qui ont accès aux mêmes documents, aux mêmes montants. Tout ce monde a donné une réponse favorable."

Le montant des ventes dépassera largement ce qui est demandé", a cependant martelé le président bordelais ce jeudi. Avant l'audition de mardi après-midi, la direction bordelaise se montrait confiante. Un proche de Gérard Lopez confiait que les 40 millions d'euros manquant avaient été trouvées , via notamment des ventes de joueurs et l'ouverture d'une ligne de crédit. Des arguments qui n'ont pas convaincu la commission d'appel de la DNCG. "", a cependant martelé le président bordelais ce jeudi.

Nous demandons un examen du CNOSF le plus objectif possible

Laurent Cotret, avocat du club, a appuyé les propos de Gérard Lopez. "Les éléments apportés à la DNCG d'appel étaient en nette amélioration, notamment les accords avec Fortress... C'est un peu surprenant d'en être arrivés à ce point, a-t-il corroboré. Les créanciers sont de notre côté. Nous avons des ventes à venir, nous avons un actif... Il faut que le CNOSF puisse se réunir sereinement, puisse examiner notre dossier. Nous demandons un examen le plus objectif possible."

"Si les choses sont bien faites, je crois à 100% à nos chances de jouer en Ligue 2, a conclu Gérard Lopez. On a le budget et on a répondu point par point à toutes les demandes." A 23 jours de la reprise de la saison de L2, Bordeaux n'a aucune visibilité sur son avenir à court et long-terme.

