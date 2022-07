L'AS Saint-Etienne sera-t-elle vendue avant le début de la saison en Ligue 2 ? Cela semblait bien parti, les co-actionnaires du club, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, étaient même entrés en négociations exclusives avec David Blitzer, et patatra, l'affaire n'a jamais été conclue. Dans une interview accordée au Progrès , Roland Romeyer est revenu sur l'échec des négociations lais a réaffirmé sa volonté de vendre le club. Il a également évoqué les incidents en fin de saison qui ont vu le club être lourdement sanctionné par la LFP.

"David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, nous avons demandé à KPMG de lui donner accès à la data room électronique afin qu'il formule une offre ferme, avance Roland Romeyer. Toutefois, aucune n'a été déposée dans les délais auxquels il s'était engagé à nous la remettre." Et malgré cet échec, le co-propriétaire du club a insisté : sa volonté de "céder le club est ferme et irrévocable". "Blitzer comme n'importe qui peut faire une offre ferme." Les portes sont ouvertes.

Romeyer est également revenu sur la soirée du 29 mai dernier, qui a consacré la descente de l'ASSE en Ligue 2 et la montée d'Auxerre : "La soirée du 29 mai est la plus sombre que j’ai vécue à Geoffroy-Guichard depuis que je suis co-actionnaire de l’ASSE. Le traumatisme a été énorme. Cela a été une grande souffrance personnelle, étant moi-même supporter depuis 1957. Je suis malheureux pour le club, les salariés et les supporters."

Soirée également marquée par des débordements de supporters qui ont envahi le terrain à la fin du match et utilisé des engins pyrotechniques : "J'ai vraiment eu peur que des comportements irresponsables n'entraînent la mort et que la pelouse de Geoffroy-Guichard ne soit, à jamais, tachée de sang", déplore-t-il.

Les forces de l'ordre dans la fumée de Geoffroy-Guichard à l'issue de Saint-Etienne - Auxerre Crédit: Getty Images

